На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь

Синоптик Варакин: в новогоднюю ночь в Москве будет морозная погода
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

В новогоднюю ночь в Москве будет морозная погода с небольшим снегом, который в Подмосковье начнет падать еще днем. Об этом «Пятому каналу» рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

По словам специалиста, температура воздуха в праздничную ночь будет ниже -3°C.

«31-го мы ждем снежок небольшой по Подмосковью в течение дня, хорошая предновогодняя погода. Единственное — будет дефицит снега, не будет условий для того, чтобы санки достать или на лыжах выйти», — отметил синоптик.

При этом он добавил, что погода в конце декабря не будет стабильной. После похолодания, произошедшего в ночь на 23 декабря, и периода гололедицы, 26 числа ожидается непродолжительное потепление от 0 до +2°C. Однако ночью показатель термометра вновь опустится ниже 0°C.

По словам синоптика, к 30 декабря температурный фон станет ближе к климатической норме, составив -5–10°C. Однако снежного покрова в столице все еще не будет.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве может достигать 10 сантиметров, что позволит жителям и гостям столицы покататься на санках и лыжах. По словам эксперта, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться.

Ранее синоптик предрек 2025 году статус самого теплого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами