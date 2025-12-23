Москвичам рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве будет морозная погода с небольшим снегом, который в Подмосковье начнет падать еще днем. Об этом «Пятому каналу» рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

По словам специалиста, температура воздуха в праздничную ночь будет ниже -3°C.

«31-го мы ждем снежок небольшой по Подмосковью в течение дня, хорошая предновогодняя погода. Единственное — будет дефицит снега, не будет условий для того, чтобы санки достать или на лыжах выйти», — отметил синоптик.

При этом он добавил, что погода в конце декабря не будет стабильной. После похолодания, произошедшего в ночь на 23 декабря, и периода гололедицы, 26 числа ожидается непродолжительное потепление от 0 до +2°C. Однако ночью показатель термометра вновь опустится ниже 0°C.

По словам синоптика, к 30 декабря температурный фон станет ближе к климатической норме, составив -5–10°C. Однако снежного покрова в столице все еще не будет.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве может достигать 10 сантиметров, что позволит жителям и гостям столицы покататься на санках и лыжах. По словам эксперта, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться.

Ранее синоптик предрек 2025 году статус самого теплого.