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В России предложили направлять экологические штрафы на закупку мусорных баков

РЭО захотел направлять экологические штрафы на закупку мусорных баков

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Shutterstock

Российский экологический оператор (РЭО) разработал законопроект, направленный на устранение дефицита контейнерных площадок в регионах. Об этом пишет ТАСС.

Предложение компании заключается в использовании средств, полученных в виде экологических штрафов, для закупки мусорных баков. РЭО также предлагает привлекать региональных операторов к созданию и обслуживанию площадок.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для развития системы раздельного сбора отходов необходимо обеспечить постоянное обновление контейнерных площадок. Он подчеркнул, что проблема с площадками остается актуальной из-за недостатка финансирования со стороны муниципалитетов.

Предложения РЭО были направлены в Минприроды, ФАС и комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Компания предлагает внести изменения в федеральный закон о производственных и потребительских отходах, чтобы региональные операторы могли принимать участие в создании и обслуживании площадок.

Помимо этого, законопроект предусматривает передачу ответственности за содержание площадок региональным операторам и переход прав собственности на местные органы самоуправления в случае прекращения деятельности оператора.

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