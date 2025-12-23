На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные ошибки при выборе верхней одежды

Дизайнер Кошкарова: вечернее платье не сочетается со спортивным пуховиком
true
true
true
close
Max4e Photo/Shutterstock/FOTODOM

Зимой верхняя одежда формирует значительную часть образа, поскольку она постоянно находится на виду — в транспорте, на улице, на фотографиях у елки. Частая ошибка — сочетание вещей разной «степени нарядности». Об этом в интервью РИАМО сообщила дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

«Если внутри вечернее платье или нарядный костюм, а сверху спортивный пуховик с активной стежкой, контрастной фурнитурой и логотипами, образ почти всегда распадается. Важно, чтобы верх выглядел собранно: спокойная фактура, чистые линии, минимум лишних деталей», — отметила эксперт.

Вторая проблема, по ее словам, касается пропорций. Когда куртка или пальто визуально делят фигуру пополам, силуэт может казаться тяжелее. Более гармоничным считается соотношение 1/3 к 2/3. Например, к платью миди лучше подойдет либо короткая куртка, открывающая линию ног, либо длинное пальто или пуховик, которые вытягивают силуэт.

Третья ошибка — конфликт фактур. Сатин, бархат или пайетки, плохо сочетаются с ярким спортивным нейлоном и крупной стежкой. Для повседневной практичности лучше выбирать матовые ткани, умеренную стежку и лаконичный воротник, добавляя форму за счет пояса или кулиски. Если нужен праздничный акцент, то верх из искусственного меха моментально делает образ наряднее, подытожила Кошкарова.

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец до этого говорил, что оверсайз-пуховики уже вышли из моды, поэтому зимой 2025-2026 стоит приглядеться к дубленкам и утепленным пальто. При этом он обратил внимание, что яркая одежда быстро приедается и не совсем хорошо миксуется. Чтобы не устать от вещи, специалист посоветовал отдавать предпочтение нейтральным цветам.

Ранее россиянам дали совет по выбору зимней обуви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами