Россиянам назвали главные ошибки при выборе верхней одежды

Зимой верхняя одежда формирует значительную часть образа, поскольку она постоянно находится на виду — в транспорте, на улице, на фотографиях у елки. Частая ошибка — сочетание вещей разной «степени нарядности». Об этом в интервью РИАМО сообщила дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

«Если внутри вечернее платье или нарядный костюм, а сверху спортивный пуховик с активной стежкой, контрастной фурнитурой и логотипами, образ почти всегда распадается. Важно, чтобы верх выглядел собранно: спокойная фактура, чистые линии, минимум лишних деталей», — отметила эксперт.

Вторая проблема, по ее словам, касается пропорций. Когда куртка или пальто визуально делят фигуру пополам, силуэт может казаться тяжелее. Более гармоничным считается соотношение 1/3 к 2/3. Например, к платью миди лучше подойдет либо короткая куртка, открывающая линию ног, либо длинное пальто или пуховик, которые вытягивают силуэт.

Третья ошибка — конфликт фактур. Сатин, бархат или пайетки, плохо сочетаются с ярким спортивным нейлоном и крупной стежкой. Для повседневной практичности лучше выбирать матовые ткани, умеренную стежку и лаконичный воротник, добавляя форму за счет пояса или кулиски. Если нужен праздничный акцент, то верх из искусственного меха моментально делает образ наряднее, подытожила Кошкарова.

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец до этого говорил, что оверсайз-пуховики уже вышли из моды, поэтому зимой 2025-2026 стоит приглядеться к дубленкам и утепленным пальто. При этом он обратил внимание, что яркая одежда быстро приедается и не совсем хорошо миксуется. Чтобы не устать от вещи, специалист посоветовал отдавать предпочтение нейтральным цветам.

