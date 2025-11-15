На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какую куртку выбрать зимой

Эксперт моды Лисовец: зимой 2025-го лучше выбрать дубленку и пальто, а не пуховик
true
true
true
close
Depositphotos

Оверсайз-пуховики уже вышли из моды, поэтому зимой 2025–2026 россиянам стоит приглядеться к дубленкам и утепленным пальто, рассказал «Газете.Ru» эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. При этом он отметил, что менять пуховики не стоит, если нет финансовых возможностей.

«Размер пуховиков резко уменьшился — если раньше мы покупали огромный пуховик и должны были выглядеть как шкаф, то сейчас мода чуть меняется и становится более элегантной. Не переусердствуйте, это старый тренд уже. Но если он (пуховик. — «Газета.Ru») у вас есть, понимая ситуацию экономическую, то можете продолжать носить. В целом в моде еще чуть-чуть остается оверсайз, но уже больше элегантной одежды появляется. Лучше иметь какие-то вещи, в которых вы будете индивидуальны. Допустим, купите себе дубленку или искусственную шубу средней длины, длинная тоже неплохо, но в ней не так удобно в ритме жизни. Такая дубленка семидесятых годов, где-то прикрывающая попу, чуть выше колена — вот такая длина будет прекрасной», — заявил он.

Также альтернативой пуховику стилист назвал пальто.

«Утепленное пальто гораздо элегантнее выглядит и симпатичнее, чем громоздкие пуховики. Если климатические условия не супер-мороз, чтобы оставаться в элегантном образе, можно носить утепленные пальто. Плечи могут быть пожестче, но так уже от оверсайза мы потихонечку отходим. Пальто для мужчин и женщин — это всегда красиво, элегантно и респектабельно выглядит», — отметил Лисовец.

Кроме того, эксперт моды рассказал, как выбрать цвет верхней одежды.

«По цветовой гамме решайте сами. Многие уходят в практичность. Но имейте ввиду, что яркий пуховик или яркая одежда очень быстро приедаются и не совсем хорошо миксуются. Если бюджет у вас небольшой, то цвет надо выбирать нейтральный, чтобы вы не устали от вещи», — пояснил стилист.

Ранее москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами