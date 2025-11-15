Россиянам рассказали, какую куртку выбрать зимой

Оверсайз-пуховики уже вышли из моды, поэтому зимой 2025–2026 россиянам стоит приглядеться к дубленкам и утепленным пальто, рассказал «Газете.Ru» эксперт моды, стилист Владислав Лисовец. При этом он отметил, что менять пуховики не стоит, если нет финансовых возможностей.

«Размер пуховиков резко уменьшился — если раньше мы покупали огромный пуховик и должны были выглядеть как шкаф, то сейчас мода чуть меняется и становится более элегантной. Не переусердствуйте, это старый тренд уже. Но если он (пуховик. — «Газета.Ru») у вас есть, понимая ситуацию экономическую, то можете продолжать носить. В целом в моде еще чуть-чуть остается оверсайз, но уже больше элегантной одежды появляется. Лучше иметь какие-то вещи, в которых вы будете индивидуальны. Допустим, купите себе дубленку или искусственную шубу средней длины, длинная тоже неплохо, но в ней не так удобно в ритме жизни. Такая дубленка семидесятых годов, где-то прикрывающая попу, чуть выше колена — вот такая длина будет прекрасной», — заявил он.

Также альтернативой пуховику стилист назвал пальто.

«Утепленное пальто гораздо элегантнее выглядит и симпатичнее, чем громоздкие пуховики. Если климатические условия не супер-мороз, чтобы оставаться в элегантном образе, можно носить утепленные пальто. Плечи могут быть пожестче, но так уже от оверсайза мы потихонечку отходим. Пальто для мужчин и женщин — это всегда красиво, элегантно и респектабельно выглядит», — отметил Лисовец.

Кроме того, эксперт моды рассказал, как выбрать цвет верхней одежды.

«По цветовой гамме решайте сами. Многие уходят в практичность. Но имейте ввиду, что яркий пуховик или яркая одежда очень быстро приедаются и не совсем хорошо миксуются. Если бюджет у вас небольшой, то цвет надо выбирать нейтральный, чтобы вы не устали от вещи», — пояснил стилист.

