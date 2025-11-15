На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стилист дал россиянам совет по выбору зимней обуви

Эксперт моды Лисовец: элегантную обувь следует носить исключительно «на выход»
Зимой 2025 года россиянам следует позаботиться о комфортной обуви и учитывать климатические условия региона проживания, заявил «Газете.Ru» эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

«Из моды вышли кроссовки, кеды, но остаются актуальными грубые ботинки и входит [в моду] элегантная обувь. В наших климатических условиях элегантная обувь только на выход и только если на мероприятие и на автомобиле. А так, по жизни, грубые ботинки — это беспроигрышный вариант. Сегодня их можно носить с чем угодно: и с элегантной юбкой, и с платьем, и с джинсами», — отметил эксперт.

Лисовец рассказал, с чем можно сочетать «грубые ботинки».

«Сегодня мы не подбираем обувь [под наряд], у нас это отдельный акцент во внешнем виде, поэтому мы не боимся очень грубой обуви. Главное — удобство. И, соответственно, носим и вообще не стесняемся. Носим [грубую обувь] с элегантным пальто, с пиджаком — и не надо переодеваться и брать с собой сменку. Это не будет считаться грубой ошибкой», — пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, какую куртку выбрать зимой 2025 года.

