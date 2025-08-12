Автоэксперт объяснил, как добиться компенсации за ущерб от попадания в яму

Автоэксперт Крохмаль: за ущерб от попадания в яму можно получить компенсацию

Водители, которые получили ущерб в результате попадания автомобиля в яму на дороге, могут через суд возместить его. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Так, он посоветовал сначала узнать, кому принадлежит дорога, и подать в суд на владельца дороги. При этом важно собрать на месте доказательства «причастности» ямы к повреждению автомобиля, предупредил он.

«Надо прикладывать фотографию, видеорегистратор, показания, полностью описание все, кто, что, конкретно расписать ситуацию. Желательно вызвать ГИБДД, если это что-то случилось, чтобы это все зафиксировали. Или же достаточно проезжающих каких-то товарищей, которые будут свидетелями», — посоветовал Крохмаль.

По его словам, успех выигрыша суда для автовладельцев можно назвать высоким.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин до этого говорил, что количество автоподстав на российских дорогах растет, мошенники пытаются обмануть как страховые компании, так и других участников дорожного движения. Защититься от них можно только фактическими доказательствами, поэтому важно установить видеорегистраторы.

