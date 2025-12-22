На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как согласовывать новогодние украшения на рабочем месте

Эксперт Коломацкая: новогодние украшения в офисе нужно согласовать с коллегами
true
true
true
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Украшение рабочего места к Новому году необходимо согласовывать с руководством и коллегами. Об этом в разговоре с Life предупредила эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

«Если вы собираетесь украшать коллективное пространство, то здесь обязательно согласование с коллегами, руководством или HR-отделом. Это необходимо для того, чтобы все было в едином стиле, чтобы можно было распределить задачи и избежать конфликтов», — предупредила специалист.

По ее словам, чтобы не мешать коллегам, стоит украсить свое место, основываясь на принципе «видимость, но не навязчивость». Украшения должны быть небольшими и ненавязчивыми, чтобы не отвлекать сотрудников от работы и не препятствовать взаимодействую друг с другом. Также не следует размещать в офисе музыкальные праздничные изделия.

Тем, кто хочет повесить гирлянды, эксперт посоветовала выбирать украшения с мягким и немерцающим светом, чтобы избежать визуального шума.

Помимо этого, необходимо избегать изделий, издающих сильный запах. Специалист подчеркнула, что даже некоторые виды натуральных еловых веток могут иметь сильный аромат, который будет интенсивным для чувствительных сотрудников. Также важно помнить, что все украшения должны быть не осыпающимися и не собирать на себя пыль.

Юрист Александр Хаминский до этого говорил, что работодатель может привлечь сотрудника к ответственности, если украшение его рабочего места угрожает здоровью коллег. Помимо этого, за нарушение правил пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на 15 тыс. руб., а фирмы — на 400 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью может грозить уголовная ответственность и тюремное заключение до семи лет.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за елки и гирлянды в подъездах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами