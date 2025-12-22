Россиянам объяснили, как согласовывать новогодние украшения на рабочем месте

Украшение рабочего места к Новому году необходимо согласовывать с руководством и коллегами. Об этом в разговоре с Life предупредила эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

«Если вы собираетесь украшать коллективное пространство, то здесь обязательно согласование с коллегами, руководством или HR-отделом. Это необходимо для того, чтобы все было в едином стиле, чтобы можно было распределить задачи и избежать конфликтов», — предупредила специалист.

По ее словам, чтобы не мешать коллегам, стоит украсить свое место, основываясь на принципе «видимость, но не навязчивость». Украшения должны быть небольшими и ненавязчивыми, чтобы не отвлекать сотрудников от работы и не препятствовать взаимодействую друг с другом. Также не следует размещать в офисе музыкальные праздничные изделия.

Тем, кто хочет повесить гирлянды, эксперт посоветовала выбирать украшения с мягким и немерцающим светом, чтобы избежать визуального шума.

Помимо этого, необходимо избегать изделий, издающих сильный запах. Специалист подчеркнула, что даже некоторые виды натуральных еловых веток могут иметь сильный аромат, который будет интенсивным для чувствительных сотрудников. Также важно помнить, что все украшения должны быть не осыпающимися и не собирать на себя пыль.

Юрист Александр Хаминский до этого говорил, что работодатель может привлечь сотрудника к ответственности, если украшение его рабочего места угрожает здоровью коллег. Помимо этого, за нарушение правил пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на 15 тыс. руб., а фирмы — на 400 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью может грозить уголовная ответственность и тюремное заключение до семи лет.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за елки и гирлянды в подъездах.