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В Красноярском крае подросток сообщил о минировании трех школ и сорвал госэкзамены

В Лесосибирске подростка оштрафовали за лжеминирование трех шол
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае школьник предстал перед судом из-за попытки сорвать экзамен. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Лесосибирске. По данным ведомства, 15-летний молодой человек пытался сорвать госэкзамены в трех школах города. Для этого он связался с мужчиной, который ранее публиковал видео о ложном минировании учреждений.

Собеседник позвонил в три школы и рассказал о готовящихся взрывах. Сотрудники ответственных органов выезжали на места и проверяли заведения.

«После проверок в школах сотрудники спецслужб не обнаружили взрывных устройств», – сообщается в публикации.

Подросток похвастался поступком перед одноклассниками, они взрослым об этом не рассказали.

Суд обязал школьника выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за ложное сообщение об акте терроризма. Напарник молодого человека также предстанет перед судом, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин.

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