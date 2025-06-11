В Красноярском крае подросток сообщил о минировании трех школ и сорвал госэкзамены

В Лесосибирске подростка оштрафовали за лжеминирование трех шол

В Красноярском крае школьник предстал перед судом из-за попытки сорвать экзамен. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Лесосибирске. По данным ведомства, 15-летний молодой человек пытался сорвать госэкзамены в трех школах города. Для этого он связался с мужчиной, который ранее публиковал видео о ложном минировании учреждений.

Собеседник позвонил в три школы и рассказал о готовящихся взрывах. Сотрудники ответственных органов выезжали на места и проверяли заведения.

«После проверок в школах сотрудники спецслужб не обнаружили взрывных устройств», – сообщается в публикации.

Подросток похвастался поступком перед одноклассниками, они взрослым об этом не рассказали.

Суд обязал школьника выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за ложное сообщение об акте терроризма. Напарник молодого человека также предстанет перед судом, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин.