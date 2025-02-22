Омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин

В Омске школьник решил отомстить однокласснику из-за ссоры и от его имени сообщил о бомбе в магазине. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Омск».

В правоохранительные органы обратились работники супермаркета на улице Бородина. Пролистав книгу отзывов и предложений, они обнаружили записку, в которой неизвестный обещал заминировать магазин, «бомба» должна была взорваться 23 февраля.

Подозреваемого нашли. Им оказался 14-летний школьник из Советского округа, он объяснил, что написал угрозу, чтобы отомстить своему однокласснику после недавней ссоры. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

До этого сообщалось, что в Костромской области ссора геймеров закончилась лжеминированиями зданий. Юноша из Ростовской области поссорился в онлайн-игре с другим игроком, который проживает в Костроме. Первый в качестве мести решил «заминировать» несколько зданий от имени обидчика. Он зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма.

Ранее в Петербурге мальчик сообщил о минировании более 700 школ по просьбе нового друга.