В Финляндии продали зоопарк за €1

Зоопарк города Эхтяри, расположенный на северо-западе Финляндии, продали за €1 после банкротства. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

«Сделка включает в себя права аренды на землю и недвижимость, ранее находившиеся в управлении зоопарка, животных из зоопарка и фермы, движимое имущество из зоопарка, корм для животных, связи, машины и оборудование, а также транспортные средства на территории зоопарка и фермы», — говорится в материале.

По данным журналистов, зоопарк купила ассоциация, состоящая из бывших и нынешних сотрудников учреждения. Организация планирует продолжить работу зоопарка, выполняя обязательства по уходу за животными.

Руководство зоопарка подало заявление о банкротстве в начале октября. Причиной решения стало сокращение туристического потока.

Учреждение было основано в 1973 году. Его площадь составляет 60 га. В период с 2017 по 2024 год в зоопарке содержались панды. Их вернули вернули в Китай из-за «целого комплекса обстоятельств», в том числе тяжелого финансового положения.

Ранее в Британии семью горилл обнаружили за стеклом вольера в заброшенном зоопарке.