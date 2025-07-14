На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый заявил о потеплении лета в России в течение 50 ближайших лет

Климатолог Кокорин: за 50 лет лето в России потеплеет на 2–3°C
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В течение 50 ближайших лет средняя летняя температура в России поднимется не менее чем на 2–3°C. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Он отметил, что сравнение тенденций, которые были в предыдущие несколько десятилетий, с прогнозами на следующие несколько десятков лет Главной геофизической обсерватории однозначно свидетельствует о том, что летом в ближайшие полвека станет теплее на 2–3°C.

Климатолог подчеркнул, что за последние 50 лет средняя температура в России увеличилась примерно на 2°C.

24 июня сообщалось, что из-за глобального потепления периоды сильной жары становятся все более частыми и опасными, особенно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По мнению экспертов, изменение климата будет и дальше усиливать подобные риски, поэтому адаптация к жаре становится жизненно важной задачей, требующей как индивидуальных усилий, так и системных решений на уровне государства и местных властей.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление изменило жужжание пчел и угрожает процессу опыления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами