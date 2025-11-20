Мужчину отправили в заключение на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери

В Индии мужчину отправили в тюрьму на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери

В Индии 40-летнего мужчину приговорили к 178 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней девочки. Жертвой стала его 11-летняя дочь. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно материалам дела, в период с января 2022 года по январь 2023 года мужчина трижды вступал в близость с ребенком. Чтобы девочка не рассказала о случившемся, мужчина угрожал ей расправой. Суд признал насильника виновным и отправил его в тюрьму. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10,7 лакха рупий (более 900 тысяч рублей).

