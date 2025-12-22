Врач предупредила об опасности попыток укрепить иммунитет

Попытки стимулировать иммунитет без медицинских показаний могут навредить здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, до принятия мер важно правильно оценить состояние иммунной системы.

«Не всегда иммунитет нужно поднимать. После ковида у многих людей он стал агрессивным, поэтому усиливать его без понимания механизма работы нельзя. В таких случаях важно обратиться к врачу-иммунологу или аллергологу, чтобы определить, ослаблена ли защита организма или, наоборот, чрезмерно активна», — пояснила Лапа.

Для поддержания иммунитета она посоветовала наладить питание и сон, защищать слизистые оболочки и соблюдать санитарные нормы в период сезонных инфекций. Это поможет избежать лишней вирусной нагрузки и позволит организму справляться с инфекциями, заключила врач.

Руководитель центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин до этого говорил, что пробуждение по будильнику незаметно вредит здоровью организма, поскольку регулярный недосып негативно влияет на иммунитет. По словам специалиста, механизм взаимосвязи сна и иммунитета человека крайне сложен и не до конца изучен. Однако известно, что во время полноценного ночного отдыха организм восстанавливает иммунные механизмы, которые отражают атаки вирусов и бактерий.

