Врач назвала суп, которые активирует иммунитет и улучшит состояние кожи

Щи из квашеной капусты представляют собой биохимически полезный продукт, поскольку в процессе ферментации капуста превращается в мощный пробиотик. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

По ее словам, молочная кислота очищает сосуды и активирует иммунитет, а также помогает восстановить баланс микрофлоры. Помимо этого, питание на основе супов может помочь в снижении веса. Если в супе есть мясо и ферментированные овощи, это создает эффект длительного насыщения.

«Состояние нашей кожи напрямую зависит от кишечника. Квашеная капуста в щах работает на оси 'кишечник-кожа', уменьшая воспалительные процессы. Это подтверждает связь между паттернами питания и здоровьем микробиоты», — добавила Лебедева.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого заявила «Газете.Ru», что тыквенный суп полезен для сердца, а благодаря клетчатке работает как щетка для желудка. По ее словам, это блюдо может помочь в борьбе с проблемой «стула раз в три дня». Кроме того, тыквенный суп достаточно легкий — 100 граммов — это 25–35 ккал, заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить итальянский суп аквакотта.

