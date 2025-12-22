Названы главные мифы о похудении перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников некоторые стараются избавиться от лишних килограммов с помощью распространенных методов, среди которых жесткие диеты и ежедневные занятия спортом. Однако многие подобные способы похудеть не принесут желаемых результатов. Об этом «Известиям» рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

По словам специалиста, наиболее разрушительной является идея, что перед новогодними праздниками необходимо поголодать и отчистить организм, чтобы избежать последствий застольев. Однако резкое урезание калорий замедляет метаболизм, из-за чего организм автоматически переходит в режим энергосбережения и сохраняет запасы. На фоне этого растет кортизол и тяга к быстрым углеводам. В результате такого дефицита и нужды в компенсации происходит переедание.

По словам тренера, после продолжительного голодания человек съедает в два-три раза больше, чем изначально планировал. При этом из-за замедленного метаболизма тело откладывает излишки с удвоенной эффективностью.

«Очень стойко живет миф, что если усердно качать пресс и обматываться пищевой пленкой, то жир уйдет с живота и бедер. Это одна из самых глупых сказок. Жир, где бы он ни был, — это системный запас энергии, который расходуется из всего тела одновременно. Организм сам решит, откуда его брать в первую очередь, а откуда в последнюю», — отметила эксперт.

Она также напомнила о заблуждении, что различные средства для похудения, такие как чай или жиросжигатель, смогут избавить от лишних килограммов самостоятельно. По словам тренера, такие средства не заменят правильное питание и физическую активность.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru» до этого рассказал, как привести тело в порядок за новогодние праздники. По его словам, необходимо соблюдать план питания, тренировок, сна, а также не ругать себя за ошибки и срывы.

Ранее врач предупредила об опасности обезжиренных продуктов.