Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) лишили аккредитации по четырем учебным направлениям. Соответствующий приказ подписал Рособрнадзор, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о лишении аккредитации на программы «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат) было принято на основании судебных решений, принятых 23 июня и 11 сентября. Университет пытался оспорить эти решения, но безуспешно.

Согласно законодательству РФ, вуз без аккредитации может набирать и выпускать студентов, однако диплом об окончании вуза не будет являться дипломом государственного образца. Лицензии на образовательную деятельность Шанинка не лишена.

В апреле Рособрнадзор провел внеплановую выездную проверку учебного заведения. По ее итогу ведомство ввело запрет на прием абитуриентов в образовательную организацию сроком на один год. Последующая повторная проверка показала, что нарушения не были устранены, что привело к выдаче вузу нового предписания.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия».