Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Волгоградский государственный аграрный университет (ВГАУ). В ведомстве указали, что они связаны с нарушениями обязательных требований. Рособрнадзор предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Согласно Единому реестру контрольных (надзорных) мероприятий, указанные образовательные организации принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В конце октября Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Московского областного социально-гуманитарного института», а также объявил официальные предостережения Международному институту экономики и права, Московскому университету «Синергия» и Томскому государственному университету систем управления и радиоэлектроники.

Ранее Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации.