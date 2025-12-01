На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ, МГЛУ и ВГАУ
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Волгоградский государственный аграрный университет (ВГАУ). В ведомстве указали, что они связаны с нарушениями обязательных требований. Рособрнадзор предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Согласно Единому реестру контрольных (надзорных) мероприятий, указанные образовательные организации принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В конце октября Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Московского областного социально-гуманитарного института», а также объявил официальные предостережения Международному институту экономики и права, Московскому университету «Синергия» и Томскому государственному университету систем управления и радиоэлектроники.

Ранее Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами