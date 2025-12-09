На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врача уволили за слова, что пациенту с ожирением «поможет только Освенцим»

Врача в Австрии уволили за слова, что пациенту с ожирением поможет Освенцим
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Старший врач государственной больницы Хорн в Нижней Австрии был уволен после того, как, по сообщениям сотрудников, сделал крайне оскорбительное высказывание в адрес пациента с ожирением, заявив, что «здесь поможет только Освенцим», пишет Daily Mail.

Инцидент вызвал возмущение среди медицинского персонала и органов здравоохранения. Первоначально дело рассматривалось внутри учреждения, однако вскоре переросло в крупный скандал, о котором сообщили местные СМИ.

Государственное агентство здравоохранения подтвердило увольнение врача по итогам внутреннего расследования. Представитель агентства Маттиас Хофер заявил, что меры были приняты незамедлительно после получения информации.

«Сотрудник был немедленно отстранен. После расследования трудовой договор был расторгнут с немедленным вступлением в силу», — отметил Хофер.

Пока неизвестно, столкнется ли уволенный врач с дальнейшими профессиональными или юридическими последствиями. В Австрии действуют строгие законы, запрещающие нацистскую идеологию, символику и любые оправдания нацизма.

Ранее медсестра подала в суд на брата, 4 месяца стеснявшегося сказать ей, что ее уволили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами