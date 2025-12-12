На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что можно включать в брачный договор

Адвокат Князев: в брачный договор можно включить только имущество
true
true
true
close
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

С помощью брачного договора можно регулировать вопросы, касающиеся только раздела имущества. Об этом RT рассказал адвокат Андрей Князев.

«Все, кроме имущества, нельзя включать. Нельзя включать, чтобы любили, чтобы не изменяли. То есть любые условия, а все остальное имущество можно расписать», — объяснил эксперт.

Он отметил, что супруги имеют право заключать брачный договор в любое время, в том числе перед разводом.

При этом, по словам адвоката, договор может быть признан недействительным лишь в том случае, если у одной из сторон происходит явное ухудшение положения. Иными словами, при установлении неравенства.

Специалист также добавил, что вопросы, касающиеся детей, регулируются отдельным документом — «Соглашением о воспитании и содержании детей после развода». В нем фиксируется их место проживания, детали встречи со вторым родителем и другие нюансы.

Юрист Анна Штейнфельд до этого говорила, что в случаях, когда развод доходит до суда, договориться при разделе имущества становится практически невозможно, поэтому все имущественные вопросы желательно решать до этого процесса. По ее словам, особенно важно хранить все документы, с помощью которых можно подтвердить происхождение средств.

Ранее юрист перечислил пять секретов «экологичного» развода.

