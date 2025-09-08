На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист ответила, кто из россиян обычно заключает брачный договор

Юрист Гордон: брачный договор в России редко заключают в начале отношений
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Брачный договор в России чаще всего заключают не в начале отношений, а позже — для защиты капитала одного из супругов, когда брак неравный, или накануне развода. Об этом Pravda.Ru рассказала юрист и правозащитник Екатерина Гордон.

По ее словам, такой документ не имеет гендерного признака — обычно он защищает интересы более обеспеченного супруга. Гордон добавила, что кабальные брачные контракты, которые ущемляют права одной из сторон, на сегодняшний день с легкостью можно оспорить в суде.

«Кабальный контракт может включать условия, которые делают вторую сторону полностью зависимой или лишают ее законных прав на имущество, доход или иные активы. Современная практика позволяет оспорить такие договоры, если они нарушают баланс интересов супругов», — пояснила юрист.

Руководитель компании «Панфилов и партнеры», адвокат Алексей Панфилов до этого говорил, что под брачным договором на законодательном уровне (ст. 40 СК РФ) признается соглашение между действующими супругами либо гражданами, которые только собираются узаконить свои отношения, в соответствии с которым определяются их имущественные права, а также обязанности в браке и на случай его развода.

Ранее сообщалось, что в России исключат возможность признавать брачный договор недействительным.

