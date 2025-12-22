На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, в каких случаях взрослым нужен логопед

Логопед Братанова: речевые дефекты можно исправить и в зрелом возрасте
true
true
true
close
Alexandr Grant/Shutterstock/FOTODOM

Речь может быть нарушена в любом возрасте. Причем иногда восстановление приходится начинать буквально с нуля. Об этом в интервью РИАМО сообщила логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова.

«Многие взрослые сталкиваются с ситуациями, когда речь внезапно меняется: после инсульта, черепно-мозговой травмы, операций, воспалений голосовых связок. Порой проблема тянется из детства — картавость, шепелявость, заикание могут оставаться на всю жизнь, если с ними никто не работал», — отметила специалист.

Она добавила, что взрослому исправлять речевые дефекты может быть сложнее, чем ребенку, который только осваивает язык, но задача выполнима. Тем более, человек в зрелом возрасте чаще мотивирован на результат, понимая свою цель и осознавая дискомфорт.

Работа со взрослыми, по ее словам, строится иначе, чем с детьми, но основа остается той же: упражнения для разных групп мышц, коррекция произношения, дыхательная гимнастика.

Логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова до этого говорила, что если заикание вызвано невротическими причинами, то есть психологической травмой, можно полностью от него избавиться.

Ранее родителям объяснили, как понять, что ребенка пора вести к логопеду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами