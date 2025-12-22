Эксперт объяснила, в каких случаях взрослым нужен логопед

Логопед Братанова: речевые дефекты можно исправить и в зрелом возрасте

Речь может быть нарушена в любом возрасте. Причем иногда восстановление приходится начинать буквально с нуля. Об этом в интервью РИАМО сообщила логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова.

«Многие взрослые сталкиваются с ситуациями, когда речь внезапно меняется: после инсульта, черепно-мозговой травмы, операций, воспалений голосовых связок. Порой проблема тянется из детства — картавость, шепелявость, заикание могут оставаться на всю жизнь, если с ними никто не работал», — отметила специалист.

Она добавила, что взрослому исправлять речевые дефекты может быть сложнее, чем ребенку, который только осваивает язык, но задача выполнима. Тем более, человек в зрелом возрасте чаще мотивирован на результат, понимая свою цель и осознавая дискомфорт.

Работа со взрослыми, по ее словам, строится иначе, чем с детьми, но основа остается той же: упражнения для разных групп мышц, коррекция произношения, дыхательная гимнастика.

Логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова до этого говорила, что если заикание вызвано невротическими причинами, то есть психологической травмой, можно полностью от него избавиться.

