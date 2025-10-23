Можно ли избавиться от заикания навсегда, объяснила логопед

Если заикание вызвано невротическими причинами, то есть психологической травмой, можно полностью от него избавиться, — рассказала «Газете.Ru» логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

«Если заикание вызвано невротическими причинами и мы устраним психологическую травму, то можно избавиться от симптомов полностью. Но если это тяжелая органическая форма заикания, то можно лишь уменьшить его проявления. Полностью устранить проблему не удастся. Например, у меня был ученик дошкольного возраста, который готовился к школе. У него было заикание из-за черепно-мозговой травмы после автоаварии в пять лет. Мы занимались техниками плавной речи, дыхательными упражнениями. В конце концов он научился регулировать свою речь. Однако постоянно контролировать себя во время разговора сложно, это и создает нагрузку на нервную систему. Поэтому дома, среди близких, он иногда заикается. Но в школе этого никто не замечал», — объяснила логопед.

Однако иногда человек может перенервничать и потерять этот контроль, что может привести к рецидиву заикания. В таких случаях заикание может проявиться даже с большей силой, чем раньше.

Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в интервью Артемовой «Газете.Ru».

