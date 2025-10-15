Психолог рассказал, как кожа реагирует на стресс и тревогу

Кожа у людей является экраном эмоций и психическим датчиком и может реагировать на напряжение, стресс, депрессию и тревогу. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Так, например, при стрессе у человека повышается уровень кортизола и адреналина, что усиливает воспалительные процессы и может нарушить барьерные функции кожи, ухудшить ее микроциркуляцию и питание. Это приводит к зуду, шелушению, покраснению и обострению хронических заболеваний — псориаза, экземы, себорейного дерматита или акне.

«Но это, конечно, происходит в результате длительных переживаний, когда, скажем, на работе токсичная обстановка. Хотя после того, как один раз понервничал, тоже могут появиться кратковременные высыпания», — указал Самбурский.

Он отметил, что у тревожных людей часто бывает нейродермит, когда внутреннее напряжение проявляется в виде расчесывания кожи.

Онколог, химиотерапевт, заведующий онкологическим отделением Международной Академической Клиники Виктор Чанг до этого рассказал «Газете.Ru», что при атрофии кожи после отпуска на солнце нужно обратиться к врачу. По его словам, осенью растет число обращений пациентов с меланомой и другими изменениями кожи, связанными с длительным воздействием солнечных лучей летом.

