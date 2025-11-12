На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, за какие подписки готовы платить

Каждый пятый опрошенный россиянин оформит платную подписку на онлайн-кинотеатры
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пятый опрошенный россиянин (22%) собирается в будущем оформить платную подписку от маркетплейсов, а 20% — онлайн-кинотеатров, стриминговых платформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (есть у «Газеты.Ru»).

18% оформят платные подписки банков, еще столько же — сервисов доставки еды. Россияне менее заинтересованы оформить подписку на медиа, журналы, образовательные курсы (8%), спортивные сервисы и фитнес, а также игры и игровые сервисы (по 11%).

Большинство россиян готовы тратить на подписки умеренные суммы: 23% — до 300 рублей, 32% — от 300 до 1 тыс. рублей в месяц.

Типичный портрет пользователя платных подписок — женщина 25–34 лет, имеет высшее образование, работает, обладает доходом выше среднего. Мужчины чаще подписываются на игры и игровые сервисы. Женщины — на программы лояльности и сервисы доставки еды и продуктов. Молодые россияне 18–24 лет активнее оформляют подписки на музыку и подкасты, спортивные сервисы и фитнес, игры и игровые сервисы.

Среди наиболее обеспеченных граждан выше доля пользователей платных банковских подписок, подписок на спортивные сервисы и фитнес, программное обеспечение, облачные сервисы.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

