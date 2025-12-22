Россиян предупредили о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь

Россияне в новогоднюю ночь могут получить штраф за запуск фейерверков с балкона, а также нарушение общественного порядка. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании »Князев и партнеры» Андрей Князев.

Он напомнил, что пиротехнику нельзя использовать на балконах, вблизи жилых домов и автомобилей.

«Больше всего штрафов связано с пиротехникой. За фейерверки с балкона можно заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, а если в результате возникнет пожар — штраф может составить до 50 тысяч. Поэтому использовать петарды и салюты нужно только в специально отведенных местах», — пояснил Князев.

По его словам, под запретом находятся скандалы, оскорбления, драки и распитие алкоголя в общественных местах. Кроме того, наказание предусмотрено за незаконную вырубку хвойных деревьев, его размер может составлять от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией использованных инструментов и самого дерева.

Сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова до этого говорила, что штраф до 5 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет могут грозить россиянам за незаконную вырубку елок перед Новым годом. По ее словам, такие действия относятся к нарушениям в области использования лесного фонда. Чаще всего применяется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за елки и гирлянды в подъездах.