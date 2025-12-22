На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как провести отпуск в теплых странах без риска для здоровья

Врач Чернышова: перед отпуском в теплых странах лучше сделать прививки
true
true
true
close
Yellowj/Shutterstock/FOTODOM

Перед зимним отпуском в теплых странах важно сделать прививки, если там есть риск заражения специфическими инфекциями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, перед вылетом важно полноценно отдохнуть и снять стресс, чтобы отправиться в поездку в бодром состоянии. Специалист призвала не пытаться получить все в первые дни на курорте.

«Нужно дать организму время на адаптацию: не планировать интенсивных экскурсий, не проводить целые дни на пляже и не злоупотреблять экзотической едой, соблюдать умеренность, постепенно увеличивая нагрузку на ЖКТ. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства и загорать только в безопасные часы», — отметила Чернышова.

С собой врач посоветовала взять теплую одежду, поскольку контраст температур по возвращению может стать причиной простуды.

Данные опроса сервиса ViDiPay, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что средний бюджет на одну поездку за границу для большинства россиян сегодня не превышает 100 тысяч рублей. Согласно опросу, 43% респондентов укладываются в сумму до 100 тысяч рублей за одну поездку. Это говорит о смещении фокуса со спонтанных трат в сторону более продуманного и осознанного финансового планирования отдыха.

Ранее ученые раскрыли секрет наиболее эффективного восстановления на праздниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами