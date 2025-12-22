Россиянам рассказали, как провести отпуск в теплых странах без риска для здоровья

Перед зимним отпуском в теплых странах важно сделать прививки, если там есть риск заражения специфическими инфекциями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, перед вылетом важно полноценно отдохнуть и снять стресс, чтобы отправиться в поездку в бодром состоянии. Специалист призвала не пытаться получить все в первые дни на курорте.

«Нужно дать организму время на адаптацию: не планировать интенсивных экскурсий, не проводить целые дни на пляже и не злоупотреблять экзотической едой, соблюдать умеренность, постепенно увеличивая нагрузку на ЖКТ. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства и загорать только в безопасные часы», — отметила Чернышова.

С собой врач посоветовала взять теплую одежду, поскольку контраст температур по возвращению может стать причиной простуды.

Данные опроса сервиса ViDiPay, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что средний бюджет на одну поездку за границу для большинства россиян сегодня не превышает 100 тысяч рублей. Согласно опросу, 43% респондентов укладываются в сумму до 100 тысяч рублей за одну поездку. Это говорит о смещении фокуса со спонтанных трат в сторону более продуманного и осознанного финансового планирования отдыха.

