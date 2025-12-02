Россиянам рассказали, как готовить птицу, чтобы избежать заражения гриппом

Вирус птичьего гриппа может сохраняться в мясе и яйцах зараженных птиц. Чтобы убить его в пище, нужно готовить продукты при температуре 70°C и выше в течение нескольких минут, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусами гриппа типа А, которые в естественных условиях циркулируют среди диких водоплавающих птиц. По данным ВОЗ, летальность среди подтвержденных случаев заражения людей некоторыми штаммами H5N1 может превышать 50%. Для сравнения, летальность от сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1%.

«Теоретически возможен фекально-оральный путь передачи вируса при употреблении в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов от зараженной птицы. Высокопатогенные штаммы, например H5N1, распространяются почти на все части зараженной птицы, включая ее мясо и яйца. Однако правильная готовка уничтожает вирус. Вирус птичьего гриппа уничтожается при нагревании до температуры +70°С. Мясо птицы должно быть приготовлено до полной готовности, без «крови» и розовых участков. Яйца нужно варить вкрутую (не менее 10 минут) или хорошо прожаривать с двух сторон. Откажитесь от употребления сырых яиц и продуктов, их содержащих (например, домашний майонез, тирамису)», — объяснил доктор.

