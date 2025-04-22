Спор о геноциде. В парламенте Армении произошла драка

В армянском парламенте произошла потасовка между депутатами правящей партии и оппозиции после обсуждения инициативы о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Стычке предшествовали резкие заявления спикера в адрес оппозиционной партии «Дашнакцутюн». В марте премьер-министр Никол Пашинян вновь подтвердил, что признание геноцида армян не входит в приоритеты внешней политики Еревана.

В Национальном собрании Армении произошла стычка между депутатами от правящей партии «Гражданский договор» и представителями оппозиционного блока «Армения», сообщает РИА Новости. Поводом для конфликта стало обсуждение инициативы одного из парламентариев о введении уголовного наказания за отрицание геноцида армян.

Стычке предшествовали критические высказывания спикера парламента Алена Симоняна в адрес представителей оппозиционной партии «Дашнакцутюн», входящей в состав фракции «Армения».

Ранее депутат от этой партии Арцвик Минасян заявил, что его политическая сила готовит законопроект, предусматривающий наказание за отрицание геноцида.

В результате инцидента спикер Симонян объявил перерыв на 20 минут. Обстановка в зале заседаний стабилизировалась.

Не приоритетный вопрос

В марте глава армянского правительства Никол Пашинян подтвердил позицию министра иностранных дел Арарата Мирзояна по вопросу признания геноцида армян.

«Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян не входит сегодня в число наших внешнеполитических приоритетов», — приводит его слова «Общественное радио Армении».

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Так армянский лидер ответил на вопрос о влиянии геноцида на отношения между Ереваном и Анкарой в настоящее время.

Еще в январе, во время встречи с представителями армянской диаспоры в Цюрихе, Пашинян подчеркнул необходимость переосмысления исторического контекста геноцида армян, задавшись вопросом, почему тема начала активно подниматься только с 1950-х годов, а не ранее. Он также выразил мнение, что усиление этой повестки связано с глобальным противостоянием между СССР и НАТО, частью которого является Турция.

Армения и Турция не поддерживают дипломатических связей, а их общая граница закрыта с 1993 года. Это решение было принято Анкарой из-за усилий Еревана по международному признанию геноцида армян, а также развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

С 2021 года Армения и Турция взяли курс на нормализацию отношений. В частности, состоялись контакты на уровне министров иностранных дел, в ходе которых обсуждался вопрос открытия границ.

Геноцид армян

В Армении 24 апреля отмечается как день начала геноцида армян в Османской империи. Массовые расправы над армянским населением происходили в конце XIX и начале XX века.

По различным оценкам, число жертв составляет от 660 тысяч до 1,5 млн человек . Власти Турции и Азербайджана признают факт массовой гибели армян, но отвергают квалификацию этих событий как геноцида. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что эти жертвы были обусловлены тяжелыми условиями Первой мировой войны.

В октябре 2019 года палата представителей конгресса США признала геноцид армян, а в декабре того же года аналогичную резолюцию принял и сенат. МИД Турции раскритиковал эти шаги, назвав их «политическим шоу», и подчеркнул, что подобные документы не имеют юридически обязательной силы.

Кроме США, геноцид армян также признали Россия, Франция, Великобритания, Германия и ряд других стран.