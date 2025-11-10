В России оценили идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе

Инициатива об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе является неосуществимой и мало эффективной. Об этом «Москве 24» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Он напомнил, что некоторым компаниям, которые столкнулись с падением производства и снижением рентабельности, приходится перейти на неполную рабочую неделю, чтобы снизить убытки.

«Более того, даже при повышении минимального размера оплаты труда работодатели могут переводить сотрудников на меньшую долю ставки. В такой ситуации эффективные работники вынуждены либо соглашаться с новыми условиями, либо искать новое место работы», — добавил Ордов.

По его мнению, в этом случае предприниматели могут начать активно нанимать самозанятых. Эксперт добавил, что индексация зарплат в целом не решает вопросы востребованности профессий и уровня профессионализма.

10 ноября сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год. Там уточняется, что для этого нужно будет поменять статью 134 Трудового кодекса РФ об индексации зарплаты. В ней не установлены ее конкретные сроки и периодичность.

Ранее стало известно, сколько россиян получают серую зарплату.