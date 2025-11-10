На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе

Ордов: обязательная индексация зарплат в коммерческом секторе невозможна
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Инициатива об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе является неосуществимой и мало эффективной. Об этом «Москве 24» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Он напомнил, что некоторым компаниям, которые столкнулись с падением производства и снижением рентабельности, приходится перейти на неполную рабочую неделю, чтобы снизить убытки.

«Более того, даже при повышении минимального размера оплаты труда работодатели могут переводить сотрудников на меньшую долю ставки. В такой ситуации эффективные работники вынуждены либо соглашаться с новыми условиями, либо искать новое место работы», — добавил Ордов.

По его мнению, в этом случае предприниматели могут начать активно нанимать самозанятых. Эксперт добавил, что индексация зарплат в целом не решает вопросы востребованности профессий и уровня профессионализма.

10 ноября сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год. Там уточняется, что для этого нужно будет поменять статью 134 Трудового кодекса РФ об индексации зарплаты. В ней не установлены ее конкретные сроки и периодичность.

Ранее стало известно, сколько россиян получают серую зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами