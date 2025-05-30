«Участковый разводил руками»: соседка рассказала о семье, откуда спасли ребенка-маугли

Соседи два года обращались в полицию с жалобами на семью из Краснодара, откуда спасли ребенка-маугли, несколько лет сидевшего взаперти. Об этом «Газете.Ru» рассказала собственница одной из квартир в том же доме Марина. Женщина отметила, что из квартиры регулярно доносился шум и выбрасывался мусор и фекалии, однако «участковый разводил руками».

«Жалобы соседей были последние года два. На крики среди ночи, стук, выкидывание предметов и фекалий из окон. Соседи многократно обращались к участковому. Участковый говорил, что долгов по квартире нет, предметы из окна ни на кого не попали, машины целые, так что поводов для реагирования нет. То, что соседи били тревогу, — 10000%. Главный по дому ходил, писал заявление. Пытался привлечь отдел по делам несовершеннолетних. То, что везде пишут, что соседи ничего не делали — абсолютная неправда. Просто пока сигнал не прошел выше, участковый разводил руками», — сказала она.

Марина отметила, что полиция и скорая помощь приехали только после того, как одна из соседок обратилась к правоохранителям через родственников. Она уточнила, что мама и бабушка ребенка с жильцами не общались, но квартиру кто-то регулярно оплачивал.

«В понедельник, 19-го мая, в чате [дома] опять подняли тревогу, и одна из соседок обратилась к родственнику — представителю силовых структур, и сразу все закрутилось. Он вышел на руководство ГУВД и через 30 минут уже была полиция. Полиция где-то час пыталась попасть внутрь, в итоге попали, осмотрели все. А в среду уже приехала бригада скорой помощи и ребенка забрали. Мама и бабушка выходили крайне редко. Со слов соседей, мама ловила привидений в подъезде, бабушка если кого-то встречала, то забивалась в угол и сидела. С соседями они не общались. У них полный почтовый ящик квитанций, но в то же время задолженностей по оплате нет. То есть квартиру они сами, либо кто-то за них оплачивал», — добавила она.

По словам Марины, у мальчика из одежды были только одни шорты — все остальное ему вынесли соседи.

28 мая прокуратура Краснодарского края сообщила, что полицейские изъяли из семьи мальчика-маугли 2017 года рождения с инвалидностью, которого мать несколько лет не выпускала из квартиры. По данным ведомства, в квартире, где жил ребенок, были антисанитарные условия: «на полу в комнате следы фекалий, в квартире тараканы, зловонный запах, санитарная комната не используется, так как полностью захламлена». Там отметили, что в доме отсутствовала еда, постельное белье, одежда, обувь, игрушки и книги.

Мальчик не посещал школу, питался хлебом, а последний раз мылся более года назад. Его поместили в реабилитационный центр, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело — ее ограничат в родительских правах.

Ранее появилось видео посещения сотрудниками опеки и Росгвардии квартиры в Краснодаре, где жил ребенок-маугли.