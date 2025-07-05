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В итальянском лесу нашли двух брошенных «детей-призраков»

В итальянском лесу нашли детей, которых отец-параноик прятал «от всех болезней»
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Shutterstock/Lena_Sokolova

В итальянском городе Лауриано (Пьемонт) социальные службы нашли двоих детей, которых отец-голландец более трех лет скрывал в лесной хижине из-за патологического страха перед COVID-19 и другими болезнями. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на местную прокуратуру по делам несовершеннолетних.

По данным издания, 54-летний отец — скульптор по профессии. Он отказался вакцинировать детей и запрещал им носить маски, опасаясь «мировых заговоров по распространению вирусов». Он перевез семью из Германии в Италию, поселив в заброшенном доме среди лесов. Дети 6 и 9 лет не умели говорить, читать, писать и даже в их возрасте носили подгузники.

Семью нашли лишь в апреле 2024 года, когда наводнение вынудило эвакуировать район. Прибывшие карабинеры обнаружили детей в антисанитарных условиях. Суд оперативно лишил родителей прав, признав их неспособными к воспитанию: мать полностью игнорировала детей, отец создал условия крайней изоляции.

Сейчас дети находятся в спецучреждении под наблюдением психологов. Им предстоит длительная реабилитация — последствия социальной депривации сравнимы с синдромом Маугли. Отец настаивает, что обеспечивал «домашнее образование», но следствие выявило грубейшие нарушения.

Ранее мужчина прыгнул за борт круизного лайнера, чтобы спасти дочь.

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