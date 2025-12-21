Мошенники украли у пенсионерки из Москвы 42,5 млн рублей

Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Схема мошенников началась с сообщения от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. После этого ей быстро пришел СМС-код, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества.

Затем ей поступило извещение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с номером телефона якобы для связи с органами власти. Злоумышленники не дали женщине опомниться и начали постоянно звонить ей, сообщая, что вся ее персональная информация уже известна мошенникам.

В процессе реализации преступной схемы пенсионерку и ее супруга запугивали уголовной ответственностью, убедив в необходимости срочно снять все сбережения и передать «представителям правоохранительных органов».

Операция мошенников проводилась в течение двух недель. Пенсионерка с мужем, следуя инструкциям злоумышленников, снимали со счетов деньги, отправляя видеоотчеты с наличными на указанные им номера, а затем передавали большие суммы приезжавшим к ним курьерам, которые называли специальные кодовые слова.

До этого пожилой житель Москвы стал жертвой мошенников, отдав им более 48 млн рублей. Неизвестные стали запугивать пенсионера и убеждать в том, что он может стать фигурантом уголовного дела. Испугавшись за свои деньги, мужчина решил следовать инструкциям мошенников.

Ранее мошенники начали использовать новогодний онлайн-челлендж «тайный Санта».