На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники украли у пенсионерки из Москвы 42,5 млн рублей

Прокуратура: мошенники обманули московскую пенсионерку на 42,5 млн рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Схема мошенников началась с сообщения от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. После этого ей быстро пришел СМС-код, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества.

Затем ей поступило извещение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с номером телефона якобы для связи с органами власти. Злоумышленники не дали женщине опомниться и начали постоянно звонить ей, сообщая, что вся ее персональная информация уже известна мошенникам.

В процессе реализации преступной схемы пенсионерку и ее супруга запугивали уголовной ответственностью, убедив в необходимости срочно снять все сбережения и передать «представителям правоохранительных органов».

Операция мошенников проводилась в течение двух недель. Пенсионерка с мужем, следуя инструкциям злоумышленников, снимали со счетов деньги, отправляя видеоотчеты с наличными на указанные им номера, а затем передавали большие суммы приезжавшим к ним курьерам, которые называли специальные кодовые слова.

До этого пожилой житель Москвы стал жертвой мошенников, отдав им более 48 млн рублей. Неизвестные стали запугивать пенсионера и убеждать в том, что он может стать фигурантом уголовного дела. Испугавшись за свои деньги, мужчина решил следовать инструкциям мошенников.

Ранее мошенники начали использовать новогодний онлайн-челлендж «тайный Санта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами