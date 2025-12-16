На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер поверил «сотруднику соцзащиты» и лишился 48,7 млн рублей

В Москве пожилой мужчина отдал мошенникам более 48 млн рублей
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Пожилой житель Москвы стал жертвой мошенников, отдав им более 48 миллионов рублей. Об этом сообщает управа района Хорошево-Мневники.

Аферисты представились 70-летнему мужчине сотрудниками социальной защиты. Далее, уже от лица лжеправоохранителей, неизвестные стали запугивать пенсионера и убеждать в том, что он может стать фигурантом уголовного дела.

Испугавшись за свои деньги, мужчина решил следовать инструкциям мошенников. Он несколько раз снимал деньги со своего счета и передавал курьерам. Также он брал деньги со счета супруги и банкноты, которые были дома. Средства курьеры «обменивали» на фейковые документы.

«Общая сумма похищенного превышает 48,7 млн рублей», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. На данный момент они устанавливают лиц, причастных к содеянному. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее российский пенсионер «спас» 4,6 млн рублей, отправив их мошенникам.

