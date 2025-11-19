На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина стряхивал крошки с одеяла из окна на 20-м этаже и случайно выпал

Yna: в Южной Корее мужчина сорвался вниз, вытряхивая одеяло на 20-м этаже
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее мужчина стряхивал крошки с одеяла из окна на 20-м этаже и случайно выпал, пишет портал Yna.

Инцидент произошел 19 ноября примерно в 13:08 по местному времени. По предварительным данным полиции, 20-летний парень, личность которого была установлена, занимался бытовыми делами — вытряхивал одеяло за пределами балкона своей квартиры в районе Оннам-ып. В этот момент он, вероятно, потерял равновесие и сорвался вниз.

Прибывшие на место медики констатировали у пострадавшего остановку сердца. Несмотря на то, что его оперативно доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время полиция проводит расследование для окончательного установления всех обстоятельств произошедшего. Предварительная версия случившегося — несчастный случай, связанный с потерей равновесия при выполнении бытового действия на большой высоте.

Ранее двухлетний мальчик выпал с балкона на 20-м этаже и остался жив.

