Поклонская: в 2025 году новые испытания «отвлекут» россиян от предыдущих

Бывший крымский прокурор Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала им сил в «сложный период» окончания 2024 года.

Она допустила, что для многих последние дни декабря — время тяжелых испытаний, но отметила, что провокации помогают выявлять «сильных и стойких на соблазны» людей.

«Наверное, 2025 год преподнесет нам новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих. Но оголят они те наши качества, которые надо приумножать и беречь или отсекать от себя, как ненужное», — написала Поклонская.

Она призвала всех беречь свои права, любить и быть любимыми, а также воспитывать детей.

Неделю назад Поклонская поздравила россиян с Йолем. По ее словам, древняя традиция этого языческого праздника всегда живет в мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в сознании. Женщина пожелала всем волшебства и исполнения самого заветного.

Ранее в РПЦ раскритиковали экс-прокурора Крыма за увлечение языческими практиками.