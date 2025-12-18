На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС ввел санкции против еще 41 судна российского «теневого флота»

ЕС включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяное судно
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 41 нефтяного судна, которые якобы входят в российский «теневой флот». Об этом сообщили на сайте Евросовета.

«Таким образом, эти 41 судно добавляются в список судов, на которые распространяется запрет на доступ в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками», — говорится в сообщении.

В Евросовете добавили, что всего санкции были введены против почти 600 судов.

15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС внесли в черный список 40 танкеров, которые якобы осуществляют перевозки российской нефти. По ее словам, теперь объединение намерено вводить санкции против судов «в рабочем порядке», не дожидаясь принятия больших пакетов рестрикций.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».

