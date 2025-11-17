На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская молодежь стала массово выбирать нетипичный для себя вид отдыха

РСТ: в российских санаториях резко подскочило количество молодежи
true
true
true
close
Денис Абрамов/РИА Новости

В России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%, сообщает 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что до 2020 года в санаториях в основном отдыхали граждане старше 50 лет, а сегодня ситуация полностью изменилась. Теперь россияне до 45 лет готовы тратить на оздоровление больше, чем представители старшего поколения. Помимо процедур для здоровья их в таком отдыхе привлекает также возможность сбежать из мегаполисов в тишину, отмечают специалисты.

Интересно, что молодые люди ездят в санаторий не только в отпуск, но и приобретают путевки выходного дня, а количество женщин среди отдыхающих перевешивает (63%). Наибольшим спросом пользуются санатории Ставропольского, Краснодарского краев, Крыма. Чаще всего россияне выбирают тематические программы – например, для молодых мам, спортсменов и так далее.

Напомним, аналитики до этого выяснили , что количество бронирований путевок в санатории среди россиян за год выросло почти в полтора раза — на 44%. Средняя продолжительность отдыха в санатории составляет от 4 до 7 дней — на такой срок оформлены 42% заказов.

Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами