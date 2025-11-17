Российская молодежь стала массово выбирать нетипичный для себя вид отдыха

В России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%, сообщает 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что до 2020 года в санаториях в основном отдыхали граждане старше 50 лет, а сегодня ситуация полностью изменилась. Теперь россияне до 45 лет готовы тратить на оздоровление больше, чем представители старшего поколения. Помимо процедур для здоровья их в таком отдыхе привлекает также возможность сбежать из мегаполисов в тишину, отмечают специалисты.

Интересно, что молодые люди ездят в санаторий не только в отпуск, но и приобретают путевки выходного дня, а количество женщин среди отдыхающих перевешивает (63%). Наибольшим спросом пользуются санатории Ставропольского, Краснодарского краев, Крыма. Чаще всего россияне выбирают тематические программы – например, для молодых мам, спортсменов и так далее.

Напомним, аналитики до этого выяснили , что количество бронирований путевок в санатории среди россиян за год выросло почти в полтора раза — на 44%. Средняя продолжительность отдыха в санатории составляет от 4 до 7 дней — на такой срок оформлены 42% заказов.

Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.