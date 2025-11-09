Названа дата прибытия поезда Деда Мороза в Москву

Стало известно расписание поезда Деда Мороза на предстоящий сезон. В Москве праздничный состав сделает остановку 2 и 3 января 2026 года, говорится на сайте проекта.

«Маршрут поезда Деда Мороза 2025-2026… Москва 02.01-03.01», — указано в расписании.

РЖД сообщили, что в маршрут поезда включено 70 городов. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично украшенный состав, который включает в себя несколько тематических вагонов: вагон-приемную, «Сказочную деревню» с игровыми локациями и квестами, вагон-сцену и кукольный театр для проведения представлений, вагон-лавку с новогодними сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для организации чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Впервые передвижная резиденция Деда Мороза отправилась в путешествие 5 декабря 2021 года. За прошедшие четыре сезона состав преодолел 108 тыс. километров – расстояние, почти равное трем экваторам Земли. На вокзалах встретить Деда Мороза смогли 1,740 млн человек.

