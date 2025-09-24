Почему средств на онкопомощь в России не хватает, несмотря на рост финансирования

Российские пациентские организации продолжают сообщать о трудностях с доступом к бесплатным лекарствам для лечения рака. Несмотря на ежегодное увеличение финансирования онкологической помощи, проблема остается острой. Почему эти сложности возникают и что мешает их решить, — в материале «Газеты.Ru».

В 2025 году о сложной ситуации с лекарственным обеспечением онкобольных рассказала общественная организация «Движение против рака». В 2024 году она провела опрос среди 502 российских пациентов, который показал, что 34,5% респондентов сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов. Кроме того, почти 31% опрошенных пришлось покупать лекарства самостоятельно. В целом, за последние три года траты пациентами личных денежных средств на онкологические препараты возросли более чем вдвое: с 4 млрд до 9 млрд руб. в год, показало другое исследование «Движения против рака» (проведено совместно с аналитической компанией DSM Group).

В 2024 году Всероссийская ассоциация помощи онкологическим пациентам «Здравствуй!» попросила Минздрав увеличить финансирование мер по борьбе с онкологическими заболеваниями. В организации аргументировали это ростом числа онкобольных и развитием инновационных технологий. По подсчетам экспертов «Здравствуй!», финансирование необходимо увеличить «как минимум на треть от суммы, которая была выделена в прошедшие пять лет».

Финансирование медицинской помощи онкологическим пациентам осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Помимо этого, дополнительные меры финансовой поддержки по профилактике, диагностике и лечению рака с 2019 года реализуются в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» (с 2025 года — часть федеральной программы «Продолжительная и активная жизнь»). Финансирование в рамках данной программы составляет 140 млрд рублей ежегодно. В Минздраве утверждают, что объемы и стоимость медпомощи пациентам с онкозаболеваниями «ежегодно увеличиваются». Это, по словам ведомства, «позволило повысить доступность помощи».

close Евгений Козырев/РИА Новости

Как получилось, что объемы финансирования ежегодно растут, а пациенты продолжают жаловаться на недоступность жизненно необходимых лекарств? Заместитель председателя координационного совета «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич пояснила, что объемы консолидированного бюджета по профилю «онкология» действительно ежегодно увеличиваются. Однако этот объем финансирования включает не только затраты на лечение и препараты, но и переоснащение больниц, коммунальные расходы и заработную плату медицинских специалистов.

Подобные расходы составляют более 30% бюджета и растут год от года.

В то же время финансирование в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» не индексируется с 2021 года.

Помимо этого, общественники отмечают, что индексация имеет неравномерный характер. «В первый год реализации федерального проекта в систему здравоохранения «вливается» наибольший объем средств, а дальше процент индексации снижается, к сожалению, даже не перекрывая ежегодную инфляцию, поэтому в натуральном объеме медицинской помощи становится меньше. Прогнозное увеличение финансирования, запланированное при формировании бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, демонстрирует четко прослеживающуюся тенденцию к снижению индексации финансирования в процентном соотношении на плановый период. При этом заложенный процент нивелируется инфляционными процессами и, в лучшем случае, сохранится на текущем уровне», — рассказала «Газете.Ru» Маргевич.

Кроме того, эксперты указывают на то, что с каждым годом онкологических пациентов становится больше. Это происходит благодаря раннему выявлению и эффективному лечению. Уже сейчас, согласно данным Минздрава, в России 4,4 млн человек находятся под наблюдением и активным лечением в медицинских учреждениях.

В субъектах РФ отмечается «глобальная нехватка финансирования» онкопомощи, рассказала «Газете.Ru» член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, член Общественного совета при Росздравнадзоре, президент Всероссийской ассоциации помощи онкологическим пациентам «Здравствуй!» Ирина Боровова.

«Уровень развития регионов и численность их населения существенно различаются, что создает серьезные сложности в обеспечении пациентов необходимым лечением. Мы регулярно участвуем в выездных совещаниях Комитета Государственной Думы по охране здоровья, где главные внештатные онкологи регионов докладывают о текущей ситуации с лекарственным обеспечением. В настоящее время дефицит средств на обеспечение лекарственными препаратами составляет от 300 млн до 1,5 млрд рублей в разных субъектах, и пока не найдено системного решения этой проблемы. Мы считаем, что для дотационных регионов, которые не могут выделить необходимые средства из своих бюджетов, необходимо предусмотреть индексацию финансирования из федерального бюджета. Например, в Калужской области и ЯНАО затраты на противоопухолевую терапию одного онкопациента на учете могут достигать 180-200 тыс. рублей, тогда как в Курганской области — лишь 25 тыс. рублей. Такой дисбаланс, на наш взгляд, недопустим. Требуется адресная индексация, где коэффициент будет рассчитываться с учетом особенностей и потребностей конкретного региона», — подчеркнула Ирина Боровова.

close Александр Гальперин/РИА Новости

С этим мнением согласны и в Совете Федерации. По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Перминовой, регионы испытывают недостаток средств на оказание онкологической помощи. Это подтвердила и ее первый заместитель Жанна Чефранова на рабочем совещании в Комитете Госдумы по охране здоровья, состоявшемся 24 сентября. Она заявила, что согласно анализу территориальных программ ОМС, проведенному в ряде регионов, в среднем разница между потребностью и реальным обеспечением онкопациентов составляет около 12—15%.

«Наше предложение — увеличить объем межбюджетного трансферта по федеральному проекту борьбы с онкозаболеваниями примерно на 57 млрд рублей», — отметила сенатор. Альтернативой, по ее словам, может стать создание специального федерального резервного фонда с аналогичным объемом финансирования с последующей индексацией этой суммы на прогнозируемую инфляцию.

Маргевич также отметила, что еще одной проблемой является большой разрыв во времени между регистрацией инновационных препаратов и их включением в систему возмещения. Она привела данные, согласно которым среднее время до возмещения инновационных противоопухолевых препаратов в России составляет 2,7 лет. Для Германии и Франции этот показатель равен 6 месяцам. А чем быстрее препарат попадает в систему государственного возмещения, тем быстрее государство сможет закупать его по фиксированным ценам, экономя бюджетные деньги и сокращая время пациентов до получения необходимого лечения.

Что нужно, чтобы повысить доступность льготной терапии? Маргевич считает, что важно совместно с экспертами рассчитать реальную потребность в финансировании, отталкиваясь от данных о заболеваемости онкологией и прогноза роста числа пациентов. На основе расчетов Минздрав и Минфин смогут разработать и внедрить прозрачный механизм ежегодной индексации финансирования.

Ирина Боровова подчеркнула необходимость нового подхода к финансированию онкологической помощи.

По ее мнению, увеличение бюджетов должно учитывать динамику роста числа пациентов, повышение стоимости лечения и внедрение инновационных методов терапии. «Финансирование необходимо планировать с учетом этих факторов, заложив соответствующие коэффициенты, чтобы система могла адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать пациентов современным и доступным лечением», — отметила она.

За последние пять лет в России произошли значительные улучшения в лечении онкологических заболеваний, однако проблема недостаточного финансирования лекарственного обеспечения пациентов по-прежнему остается острой.

Без справедливого и достаточного увеличения объемов затрат денежных средств на онкологическую помощь станет невозможно развивать ее потенциал и внедрять новые, прогрессивные методы лечения. В итоге это может негативно отразиться на достижении ключевых показателей и целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».