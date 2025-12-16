На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Служивший в зоне СВО ослик нашел дом в Московском зоопарке

Московский зоопарк

Служивший вместе с военнослужащими ослик Жорик нашел новый дом в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в Telegram-канале.

По словам специалистов, длительное время животное находилось вместе с личным составом одного из воинских подразделений, где он стал полноценным членом коллектива и оказывал помощь солдатам. После перемещения подразделения был поднят вопрос о дальнейшей судьбе Жорика.

«Московский зоопарк оперативно организовал перевозку животного. Первым этапом стала его адаптация в филиале учреждения — Зоосаде в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в начале осени», — рассказали представители зоопарка.

После этого в конце ноября Жорика доставили в столицу. На данный момент ослик проходит плановый карантин, где ему проводят ветеринарные обследования и процедуры. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация.

До этого стрелок из группировки войск «Юг» с позывным «Волк» сообщил, что российским военным в зоне СВО помогает собака по кличке Ешка, которая предупреждает о приближении вражеских дронов. По его словам, Ешка служит на одном из направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Она мгновенно реагирует на появление в небе украинских дронов, начиная паниковать.

Ранее хозяин зоопарка в Запорожье заявил, что пострадавший при атаке ВСУ лев выжил.

