Все новости
«Путешествие в Рождество»: Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из особого семейного центра

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» прошли представления для детей особого центра
Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве» Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из особого семейного центра имени Г. И. Россолимо. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Дед Мороз и Снегурочка пригласили детей посмотреть представление от актеров театра Сергея Котюха. Юных зрителей ждал иммерсивный спектакль по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Вместе с главными героями они прошли все испытания и добыли корзину подснежников, без которых Новый год не мог наступить.

После спектакля о магии доброты Дед Мороз и Снегурочка поиграли с детьми активные игры, поводили праздничный хоровод, дружно исполнили новогодние песни.

В подарок каждый ребенок получил именно то, о чем мечтал и писал в письме Деду Морозу: музыкальные и развивающие игрушки, пазлы, мозаики, наборы для творчества, конструкторы, наушники, умные часы и портативные колонки.

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Для нас эти встречи — не просто часть праздничного календаря, а живая традиция, к которой мы относимся с особым теплом. Каждый год мы стараемся приносить детям немного чуда, чтобы даже в самых непростых обстоятельствах они чувствовали заботу и верили в свою мечту. В такие моменты особенно понимаешь: истинный смысл фестиваля — не в огнях и декорациях, а в человеческой поддержке, искренней радости и том особом ощущении праздника, которое мы создаём вместе», — говорит представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» и «Путешествия в Рождество» Елена Любимова.

Особый семейный центр имени Г.И. Россолимо — учреждение, в котором получают помощь дети в возрасте до 18 лет с особенностями развития. С подопечными работает команда профессионалов: педагоги, врачи, психологи, логопеды, инструкторы и другие специалисты.

Ранее «Газета.Ru» составила подборку зрелищных мероприятий, которые стоит посетить на Новый год и Рождество в столице.

