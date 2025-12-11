На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновской области выявили схему легализации мигрантов под видом ценных специалистов

ФСБ: в Ульяновской области задержан организатор незаконного канала миграции

Правоохранители выявили и пресекли деятельность организатора незаконной миграции в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, житель Комсомольска-на-Амуре вместе с сообщниками оформлял иностранцам фиктивные ходатайства о привлечении их как высококвалифицированных специалистов. Эти документы позволяли мигрантам легализовать свое пребывание в России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм и гражданина одного из государств Средней Азии по обвинению в незаконной легализации порядка трех тысяч мигрантов. Согласно материалам дела, иностранец занимался поиском соотечественников, которые хотели легализовать свое пребывание в России, и предлагал им оформить регистрацию в хостелах Невского района за 5-7 тыс. рублей. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тыс. рублей. Коммерческие фирмы его сообщника — местного жителя — выступали принимающей стороной.

Ранее женщина за полгода прописала в своей квартире на Камчатке почти 300 мигрантов.

