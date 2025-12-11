На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырех мужчин ищут после кражи 600 артефактов из музея

В Англии ищут четырех мужчин после масштабного ограбления Бристольского музея
Shutterstock/FOTODOM

Более 600 экспонатов из коллекции Бристольского музея в Англии были похищены в результате крупной кражи со взломом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию.

Всего полиция ищет четырех мужчин, изъявших не менее 600 ценных артефактов из хранилища музея 25 сентября между 1 и 2 часами ночи.

Констебль Дэн Бурган назвал кражу серьезной потерей для города.

«Эти предметы, многие из которых были пожертвованы, составляют часть коллекции, дающей представление о многослойной части британской истории, и мы надеемся, что представители общественности смогут помочь нам привлечь виновных к ответственности», — сказал он.

Все четверо мужчин, попавших на камеры видеонаблюдения, были белыми, одетыми в спортивную одежду и кроссовки.

В ноябре в Швеции воры похитили 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты».

Ранее мужчина украл средство от блох и проглотил яйцо Фаберже, посвященное Джеймсу Бонду.

