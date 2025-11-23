На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве учащиеся массово отравились макаронами по-флотски

112: в Москве 18 учащихся отравились в Центральном университете
true
true
true

В столичном Центральном университете как минимум 18 учащихся почувствовали себя плохо после того, как съели макароны по-флотски, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что в центральном здании частного вуза на улице Гашека проходили IT-соревнования. На недомогание после еды пожаловались не только студенты, но школьники, которые участвовали в образовательном мероприятии.

«Питание обеспечивал внешний кейтеринг-подрядчик. Почти сразу после приема пищи школьникам и студентам стало плохо», — говорится в посте.

Как уточняется, в университет приехали врачи. Большинство пострадавших госпитализированы.

На этой неделе в одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети почувствовали резкий запах на входе в класс. Позже несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы не остановила урок и попросила писать дальше.

Вскоре учительница открыла для проветривания окно, но запах усилился и одна из учениц потеряла сознание. Девочке вызвали скорую помощь, которая забрала ее в больницу. В тот же день медицинская помощь понадобилась еще двум ученикам того же класса: оба ребенка жаловались на рвоту с кровью и диарею.

Ранее 24 ребенка не выжили после лечения сиропом от кашля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами