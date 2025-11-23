В Москве учащиеся массово отравились макаронами по-флотски

В столичном Центральном университете как минимум 18 учащихся почувствовали себя плохо после того, как съели макароны по-флотски, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что в центральном здании частного вуза на улице Гашека проходили IT-соревнования. На недомогание после еды пожаловались не только студенты, но школьники, которые участвовали в образовательном мероприятии.

«Питание обеспечивал внешний кейтеринг-подрядчик. Почти сразу после приема пищи школьникам и студентам стало плохо», — говорится в посте.

Как уточняется, в университет приехали врачи. Большинство пострадавших госпитализированы.

На этой неделе в одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети почувствовали резкий запах на входе в класс. Позже несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы не остановила урок и попросила писать дальше.

Вскоре учительница открыла для проветривания окно, но запах усилился и одна из учениц потеряла сознание. Девочке вызвали скорую помощь, которая забрала ее в больницу. В тот же день медицинская помощь понадобилась еще двум ученикам того же класса: оба ребенка жаловались на рвоту с кровью и диарею.

Ранее 24 ребенка не выжили после лечения сиропом от кашля.