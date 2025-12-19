На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мясников назвал способы справиться с недомоганиями во время авиаперелетов

Доктор Мясников: недомогания в самолете – это психологическая проблема
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев недомогания пассажиров на борту самолетов и обострения заболеваний имеют психологические предпосылки, и на самом деле физической угрозы для здоровья не несут. По международной статистике на миллион пассажиров самолетов приходится только одна смерть, все остальные ситуации – это не более, чем панические реакции, рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

«Большинство случаев недомогания на борту не несут угрозы. Это, как правило, обмороки, колебания давления, истеричные реакции, панические атаки — вот с этим нам приходится иметь дело», — пояснил медик, добавив, что в 99% случаев речь идет о панических атаках, а не о реальной угрозе физическому здоровью.

На такой случай пассажирам важно предусмотреть варианты самопомощи. В частности, людям с хроническими заболеваниями – диабетом, астмой, гипертонией – необходимо иметь с собой в быстром доступе медикаменты, ингаляторы. При повышенном риске тромбообразования перед длительным перелетом (от четырех часов) нужно как минимум выпить аспирин, отметил врач. В целом реакции организма индивидуальны, но при таком длительном перелете высок риск отекани ног, пояснил он.

«Тут не только неподвижность, тут и нарушение гомеостаза крови, и нарушение циркуляции», — добавил Мясников.

Он также призвал воздержаться перед полетом потребления алкоголя, предупредив, что он сильно обезвоживает организм и может спровоцировать негативную реакцию.

Отеки, сухость слизистых, нехватка кислорода, риск тромбоза, головная боль — все это следствие факторов, которые влияют на наш организм во время полета. Как избежать подобных проблем и правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее доктор Мясников назвал главную причину жалоб пациентов на врачей.

