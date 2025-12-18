На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как отвязаться от надоедающего во время работы коллеги

Этикетолог Богачева: избавиться от отвлекающего коллеги поможет смещение фокуса
true
true
true
close
Shutterstock

Назойливого коллегу, который отвлекает от рабочего процесса, нужно тактично попросить не мешать. При этом важно говорить с ним, соблюдая рамки делового этикета. Об этом Life рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Специалист объяснила, что при озвучивании просьбы важно сместить фокус с личности на рабочий процесс и собственные потребности. Это является ключевым принципом в данном вопросе.

«Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в данной ситуации стоит предложить коллеге конкретную и конструктивную альтернативу, которая продемонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с ним. Стоит обозначить работнику, что со срочным вопросом он может обратиться в любой момент, а дать ответ на остальное получится лишь в определенное время.

Эксперт по этикету отметила, что вежливая интонация и разговор наедине помогут сохранить хорошие отношения с коллегой, расставив при этом четкие границы.

HRD в диджитал-агентстве RTA Ольга Бахтина до этого рассказала, что при конфликтной ситуации на работе из-за проблемного коллеги важно начать со спокойного разговора с ним. Необходимо озвучить свои претензии и попытаться прийти к общему решению. Если это не помогает, то нужно обратиться за помощью в специализированные отделы компании или к руководству.

Ранее россиянам объяснили, могут ли их уволить за шутку на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами