Россиянам рассказали, как отвязаться от надоедающего во время работы коллеги

Назойливого коллегу, который отвлекает от рабочего процесса, нужно тактично попросить не мешать. При этом важно говорить с ним, соблюдая рамки делового этикета. Об этом Life рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Специалист объяснила, что при озвучивании просьбы важно сместить фокус с личности на рабочий процесс и собственные потребности. Это является ключевым принципом в данном вопросе.

«Для этого используйте «Я-сообщения»: говорите о своем состоянии («Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают») и дедлайнах, а не о поведении собеседника», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в данной ситуации стоит предложить коллеге конкретную и конструктивную альтернативу, которая продемонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с ним. Стоит обозначить работнику, что со срочным вопросом он может обратиться в любой момент, а дать ответ на остальное получится лишь в определенное время.

Эксперт по этикету отметила, что вежливая интонация и разговор наедине помогут сохранить хорошие отношения с коллегой, расставив при этом четкие границы.

HRD в диджитал-агентстве RTA Ольга Бахтина до этого рассказала, что при конфликтной ситуации на работе из-за проблемного коллеги важно начать со спокойного разговора с ним. Необходимо озвучить свои претензии и попытаться прийти к общему решению. Если это не помогает, то нужно обратиться за помощью в специализированные отделы компании или к руководству.

