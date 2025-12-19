На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске 150 человек эвакуировали из здания во время корпоратива

В Челябинске корпоратив закончился эвакуацией. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в бизнес-центре «Челябинск-Сити». Во время празднования в помещении сработала сигнализация. После этого из здания эвакуировались 150 человек, никто из них не пострадал. На место прибыли сотрудники МЧС.

«Выяснилось, что она среагировала на театральный дым, его использовали во время корпоратива на четвертом этаже комплекса», – сообщается в публикации.

Представители МЧС порекомендовали организаторам мероприятий обращать больше внимания на соблюдение противопожарной безопасности.

До этого в торговом центре Уфы произошло возгорание на складе в подвальном помещении. Выяснилось, там хранили уголь. К моменту тушения возгорание распространилось на 30 квадратных метров.

В локализации пожара принимали участие более 60 человек и более 20 единиц техники. Всего из здания эвакуировали 22 человека.

Ранее на Урале произошел пожар на трубном заводе.

