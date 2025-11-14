Российский рэпер Obe1Kanobe получил 8 лет строгого режима за выращивание марихуаны

Рэпер Obe1Kanobe, известный под именем Никита Вартиков, приговорен к восьми годам лишения свободы за выращивание марихуаны в арендованной квартире. Об этом сообщает ТАСС.

Видновский городской суд Московской области признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ). После вынесения приговора защита осужденного сообщила, что будет обжаловать решение в апелляционном порядке.

До этого следователи выяснили, что Никита Вартиков разбил небольшой огород в подмосковном Совхозе имени Ленина. Музыкант планировал продать выращенные растения, но в марте рэпера задержали и изъяли у него около килограмма наркотического вещества.

Вартиков настаивал, что использовал марихуану для лечения бессонницы. Прокурор требовал 11 лет заключения, однако суд приговорил его к восьми годам строгого режима.

Obe1Kanobe (Обей Канобе) — российский хип‑хоп‑исполнитель, получивший известность в середине 2010‑х годов. В 2002-м у Вартикова уже была судимость за хулиганство, но ее детали в открытых источниках не уточняются.

