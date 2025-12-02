Названа причина массовых штрафов владельцев кафе и салонов за музыку

Штрафы до 5 млн рублей за использование музыки стали получать владельцы общепита, бьюти-салонов и частных медклиник по всей России. О причинах этого явления в беседе с «Газетой.Ru» Владимир Энтин, адвокат МКА «Клишин и партнеры».

По словам адвоката, Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) получили аккредитацию-разрешение от министерства культуры РФ собирать вознаграждение в интересах правообладателей музыки с текстом и музыки без текста, а также владельцев исполнительских и фонограммных прав. Наличие аккредитации дает право собирать вознаграждение как за авторов, которые заключили соглашение с РАО или ВОИС, так и за тех, кто специально не отказался. Еще у РАО есть соглашение о взаимном представительстве с иностранными правообладателями.

«Основываясь на этих обстоятельствах, РАО стало активно выяснять, используется ли радиовещание и телевизионные музыкальные каналы (средства эфирного и кабельного вещания) в кафе, бьюти-салонах и других точках бизнеса. Все эти действия без договора с РАО рискованны. Особенно в рамках законодательства РФ, которое удвоило верхнюю сумму ожидаемой компенсации в связи с незаконно используемыми авторскими правами», — объяснил он.

Как отметил Энтин, в этой ситуации основной вопрос в том, что крупные суммы за нарушения авторских прав полагаются, когда музыкальные произведения являются основным объектом использования.

«Однако, например, в пиццерии или кафе основной объект использования — это все-таки пицца, салаты и другая еда. Фоновая музыка приятна и полезна для посетителей, но от нее бизнес легко может отказаться. Допустим, поставив обычный механический проигрыватель, который используется для проигрывания пластинок», — заявил адвокат.

Есть два варианта решения проблемы, поделился эксперт.

«Первый — организации общепита (или любой другой бизнес) будут договариваться с представителями Российского авторского общества, на каких условиях они могут воспроизводить любые музыкальные произведения. Второй — бизнес ищет другие способы воспроизведения музыки, без средств эфирного и кабельного вещания. Если оба способа не подходят, тогда стоит полностью отказаться от музыкального сопровождения или использовать то, что не относится к категории эфирного и кабельного вещания. Как сказано выше, это может быть механический проигрыватель пластинок. Или музыкальный ящик, который проигрывает музыку за монету или жетон», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что более половины россиян оставят о заведении хороший отзыв, если им понравится музыка.