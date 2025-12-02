На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина массовых штрафов владельцев кафе и салонов за музыку

Адвокат Энтин: бизнес штрафуют за музыку на основании аккредитации у РАО и ВОИС
true
true
true
close
Shutterstock

Штрафы до 5 млн рублей за использование музыки стали получать владельцы общепита, бьюти-салонов и частных медклиник по всей России. О причинах этого явления в беседе с «Газетой.Ru» Владимир Энтин, адвокат МКА «Клишин и партнеры».

По словам адвоката, Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) получили аккредитацию-разрешение от министерства культуры РФ собирать вознаграждение в интересах правообладателей музыки с текстом и музыки без текста, а также владельцев исполнительских и фонограммных прав. Наличие аккредитации дает право собирать вознаграждение как за авторов, которые заключили соглашение с РАО или ВОИС, так и за тех, кто специально не отказался. Еще у РАО есть соглашение о взаимном представительстве с иностранными правообладателями.

«Основываясь на этих обстоятельствах, РАО стало активно выяснять, используется ли радиовещание и телевизионные музыкальные каналы (средства эфирного и кабельного вещания) в кафе, бьюти-салонах и других точках бизнеса. Все эти действия без договора с РАО рискованны. Особенно в рамках законодательства РФ, которое удвоило верхнюю сумму ожидаемой компенсации в связи с незаконно используемыми авторскими правами», — объяснил он.

Как отметил Энтин, в этой ситуации основной вопрос в том, что крупные суммы за нарушения авторских прав полагаются, когда музыкальные произведения являются основным объектом использования.

«Однако, например, в пиццерии или кафе основной объект использования — это все-таки пицца, салаты и другая еда. Фоновая музыка приятна и полезна для посетителей, но от нее бизнес легко может отказаться. Допустим, поставив обычный механический проигрыватель, который используется для проигрывания пластинок», — заявил адвокат.

Есть два варианта решения проблемы, поделился эксперт.

«Первый — организации общепита (или любой другой бизнес) будут договариваться с представителями Российского авторского общества, на каких условиях они могут воспроизводить любые музыкальные произведения. Второй — бизнес ищет другие способы воспроизведения музыки, без средств эфирного и кабельного вещания. Если оба способа не подходят, тогда стоит полностью отказаться от музыкального сопровождения или использовать то, что не относится к категории эфирного и кабельного вещания. Как сказано выше, это может быть механический проигрыватель пластинок. Или музыкальный ящик, который проигрывает музыку за монету или жетон», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что более половины россиян оставят о заведении хороший отзыв, если им понравится музыка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами