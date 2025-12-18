На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опрос: больше 80% россиян следят за жизнью детей в соцсетях

В России 84% граждан следят за жизнью детей в социальных сетях
Shutterstock

84% опрошенных россиян знают, когда их дети начали посещать социальные сети и с тех пор присматривают за тем, что ребенок делает в интернете. Об этом свидетельствует опрос kp.ru.

«Как только мой ребенок начал регистрироваться в соцсетях, я регистрировалась там же, добавляла в друзья и смотрела, чем он интересуется. По крайней мере, от меня ничего не скрывалось, мы обсуждали все как друзья», — рассказала одна из респонденток.

11% россиян при этом сообщили, что не знают, когда их дети вышли в соцсети. Некоторые из них признались, что не хотят следить за своим ребенком онлайн или не умеют.

«Кому надо — тот скроет. Хоть регистрируйся, хоть добавляй в друзья, а у ребенка могут быть и другие страницы, о которых родители не знают», — рассуждает участник исследования.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Накануне член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет.

Он также высказался за блокировку онлайн-игр в случае отказа компаний-разработчиков регистрироваться в РФ. В числе возможных мер Машаров назвал окончательную блокировку WhatsApp (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), а также введение рамочного регулирования технологий искусственного интеллекта.

Ранее психолог объяснила, почему ребенок постоянно сидит в телефоне.

